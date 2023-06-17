 دار الافتاء ترد على سؤال حول فضل قيام الليل: من أفضل العبادات

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالا حول فضل قيام الليل، وأكدت الدار أن صلاة قيام الليل من أفضل العبادات التي يؤديها المؤمن، لما فيها من مشاق كثيرة، ولأن رب العالمين ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينادي «هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له».

أيام الليل دأب الصالحين

وأضافت دار الافتاء في حديثها عن فضل قيام الليل أنه ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ.

عدد ركعات قيام الليل

وحول فضل قيام الليل، أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي مع أذان الفجر، ومن نام بعد أن صلى العشاء ثم استيقظ فهذا يسمونه تهجدًا، فالتهجد من ضمن قيام الليل، وأفضل وقت في هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل ومعرفة الثلث الأخير من الليل، يكون بتقسيم الوقت من العشاء إلى الفجر إلى ثلاثة أقسام، إلا أن هناك اعتقادا شائعا بين البعض أنه لا يؤجر على صلاة قيام الليل إلا بعد نوم، وهذا خطأ شائع يجب على الجميع تغييره تماما، وصلاة قيام الليل تجوز في أي وقت حتى ولو كانت بعد صلاة العشاء مباشرة.

وتابع «العجمي»، حديثه عن فضل قيام الليل لافتا إلى أن رسول الله قال «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلى ركعةً واحدةً، توتر له ما قد صلى»، فمن صلى العشاء وصلى بعدهم 4 ركعات ونام ثم استيقظ وصلى 4 ركعات، فيجوز له ذلك، وإن كان صلى 8 ركعات متواصلة يجوز أيضًا، ولكن الأفضل الفصل بينهما، وأكد أن أقل عدد لركعات قيام الليل ركعتين، ولا يوجد سقف له، فللمسلم أن يصلي ما شاء إذا نوى قيام الليل.