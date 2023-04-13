دعاء القنوت في قيام الليل بـ رمضان.. «اللهم لك أسلمت وبك آمنت»

مع دخول العشر الأواخر في رمضان، يُكثر المسلمون من الطاعات والتي منها الدعاء وصلاة قيام الليل والتهجد والاعتكاف، وفي هذا السياق، يستعرض التقرير التالي، دعاء القنوت في قيام الليل في رمضان، خاصة بصلاة التهجد، لما لها من فضل كبير في أيام الشهر المبارك، إذ ورد دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يردده إِذَا قَامَ من الليل يتهجد، وفقًا لما ذكره مركز الأزهر للفتوى وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء القنوت في قيام الليل في رمضان

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد، أو دعاء القنوت في قيام الليل في رمضان ، عبر صفحته الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر من الطاعات والنوافل في العشر الأواخر من رمضان، فيقوم ليلها، ويعين أهل بيته على اغتنامها؛ فعَنْ أُمّنا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

وأضاف مركز الأزهر، بشأن دعاء القنوت في قيام الليل في رمضان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ من الليل يتهجد،: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ -» [أخرجه البخاري].