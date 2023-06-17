شحن 109 آلاف طن كلينكر خام إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جرى شحن 109 آلاف طن من خام الكلينكر اليوم السبت، إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد.

وأكد المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء، واستقبلت السفينة TRIGON TRADER القادمة من تركيا لشحن 61 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

شحن 48 ألف طن كلينكر إلى كوت ديفوار

كما استقبل الميناء السفينة DESERT MOON القادمة من اليونان لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام من ميناء شرق بورسعيد .

سفينة قادمة من لبنان

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A القادمة من لبنان لتفريغ 3400 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

اجراءات دخول السفن للميناء

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.