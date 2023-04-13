«طوكيو»: سقوط صاروخ كوريا الشمالية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن صاروخ كوريا الشمالية، أطلق صباح اليوم الخميس، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماع لمجلس للأمن القومي.

وأضاف كيشيدا، للصحفيين، أن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي لم يسقط في المياه الإقليمية لليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الورسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا، أنه وفقا لوزارته فإن صاروخ كوريا الشمالية كان عابرا للقارات.

وحثت الحكومة اليابانية، سكان شمال منطقة هوكايدو على اللجوء إلى الملاجئ، بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يُشتبه في أنه باليستي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن فجر اليوم الخميس، إطلاق الشمال صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».