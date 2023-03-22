رئيس هيئة القناة: المنطقة الاقتصادية واعدة ومنصة تنموية مستقبلية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يمنح المنطقة الاقتصادية فرصًا واعدة؛ لتصبح منصة تنموية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار عبر القناة.

وأضاف ربيع، خلال استقباله، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك بنية متكاملة تضم 6 مواني ومناطق صناعية ولوجيستية قائمة على الصناعات التكميلية وخدمات القيمة المضافة

وناقش ربيع عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار التكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ربيع: نعمل علي تسريع وتيرة التنمية في منطقة القناة

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بما يصب نحو تحقيق المصلحة العامة ودعم الجهود التنموية، موجهًا بتوفير كل سبل الدعم، وتسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق على كل الأصعدة بما يسهم نحو تسريع وتيرة التنمية في منطقة القناة.

وأضاف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هيئة قناة السويس تعد شريكًا رئيسيا في دعم الخطط والمشروعات والخطوات التي تتبناها المنطقة الاقتصادية، لافتًا في هذا الصدد إلى دور هيئة قناة السويس في الإشراف على مشروع تكريك ميناء العريش، والمساهمة في رفع التصنيف العالمي لميناء شرق بورسعيد عبر تقديم خدمات التراكي بالميناء.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن تشغيل خدمات تموين السفن خلال شهر أبريل سيحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجيستية المقدمة من خلال المنطقة الاقتصادية، وهو ما سينعكس بصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة.