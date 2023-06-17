الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة تقف عقبة أمام حل الدولتين

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف عقبة أمام حل الدولتين، معربًا عن أمله أن تتمكن جميع دول العالم بشكل مشترك من تعزيز التنفيذ الفعّال لحل الدولتين في وقت مبكر.

عباس: العلاقات مع الصين تنمو بشكل جيد

وأعرب «عباس»، خلال لقاء مع مجموعة الصين للإعلام، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات الصينية - الفلسطينية تنمو بشكل جيد في ظل قوة الثقة السياسية المتبادلة والصداقة العميقة بين الشعبين، إذ وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى بكين يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة للصين تستغرق أربعة أيام.

بكين: «عباس» صديق قديم للشعب الصيني

ووصف وانج وين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الرئيس الفلسطيني بأنه «صديق قديم للشعب الصيني»، مشيرًا إلى أنه أول رئيس لدولة عربية تستضيفه الصين هذا العام، وفقًا لما أوردته شبكة «سي جي تي إن» الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

ويلتقي عباس خلال زيارته إلى بكين عددًا من كبار المسؤولين الصينيين، ومن المنتظر أن تعقد قمة بينه والرئيس الصيني، شي جين بينج.

مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية

ومن المتوقع أن تتضمن القمة بين شي وعباس بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي شهر أبريل الماضي، أبلغ وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، بأن بلاده مستعدة للمساعدة في مفاوضات السلام، وقال «تشين» إن الصين تدعم استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن على أساس حل الدولتين، وترغب في لعب دور نشط في هذا الصدد.