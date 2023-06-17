لطلاب الثانوية العامة.. تردد القنوات التعليمية لمراجعة ليلة الامتحان

يبدأ طلاب الثانوية العامة غدا أول أيام امتحانات المواد الرسمية المضافة للمجموع الكلي، والتي تنطلق بمادة اللغة العربية لجميع الشعب، ويستعد الطلاب في ليلة الامتحان لمراجعة المنهج الدراسي للمادة وحل أسئلة امتحانات السنوات الماضية للاستفادة منها، وتوفر القنوات التعليمة مراجعات مهمة لطلاب الثانوية العامة، لذا نستعرض في السطور التالية، تردد القنوات التعليمية الناقلة لمراجعة ليلة الامتحان.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة من «الوطن» لطلاب الثانوية العامة على مدار الامتحانات، نقدم تردد القنوات التعليمية لمراجعة ليلة الامتحان، وأبرزها مدرستنا والنيل التعليمية.

القناة التعليمية المصرية 1

تبث القناة التعليمية المصرية، وهي القناة التي تقدم شرحًا لمقررات المرحلة الثانوية على التردد التالي:

- التردد: 11747

- معدل الترميز: 27500

- القمر الصناعي Nile Sat نايل سات

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة مصر التعليمية 2

تقدم قناة مصر التعليمية 2 شرح المقررات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية على التردد التالي:

- القمر الصناعي للقناة هو نايل سات

- تردد القناة: 12380

- معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 6/5.

تردد قنوات مدرستنا

مدرستنا 3 تهتم هذه القناة بشرح مناهج الثانوية العامة وذلك على التردد التالي:

التردد: 11207.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

تردد قناة النيل التعليمة

وتقدم قناة النيل التعليمية شرحا وافيا ومراجعات ليلة الامتحانات ونماذج أسئلة لطلاب الثانوية العامة وجميع المراحل الدراسية على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11747

جودة القناة: hd

معدل الترميز: 27500

القطبية: رأسي V

معدل تصحيح الخطأ: ¾

كيف يستفيد الطالب من القنوات التعليمية؟

وتفيد القنوات التعليمية الطلاب في شرح المقررات الدراسية من المنازل، وتحرص وزارة التربية والتعليم على توفير العديد من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تمكن الطالب من الدراسة في أي وقت وأي مكان.