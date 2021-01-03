إليك تردد القنوات التعليمية 2021 بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد

مع قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي إلى بعد انتهاء إجازة نصف العام، واستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بُعد، أكدت الوزارة أنّه يمكن لمختلف الطلاب في مختلف المراحل، تحصيل دروسهم من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها الوزارة.

وتستعرض «الوطن» تردد القنوات التعليمية 2021 على النايل سات والتي تبث البرامج والمقررات الدراسية خلال تعطيل الدراسة بالمدارس على النحو التالي:

قناة مدرستنا

وتبث قناة مدرستنا برامجها على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وتقدم خدماتها التعليمية إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وتعمل على مدار الـ24 ساعة.

ويبدأ بث القناة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا وتكون مدة الحصة نصف ساعة، ومن الساعة 1.30 ظهرًا وحتى 2 صباحًا ستكون إعادات وموضوعات أخرى.

ويمكنك التعرف على جدول القناة للأسبوع الثاني عشر من هنــــــــا.

قناة مصر التعليمية 2021

وتبث القناة برامجها على تردد 1747، ومعدل الترميز: 27500، اسم القناة على الرسيفر: EDU 1- تردد 11747 رأسي- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات - الاستقطاب: رأسي V - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة مصر التعليمية مباشر

خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية: معدل الترميز: 27500- التردد: 12380- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات- اسم القناة على الرسيفر: EDU 2- تردد 12380 أفقي- الاستقطاب: أفقي H- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة التعليمية المصرية 1

القناة خاصة بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية: معدل الترميز: 27500- التردد: 11757- اسم القناة على الرسيفر: EDU 1- تردد 11757 أفقي- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات- الاستقطاب: أفقي H- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.