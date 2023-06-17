زلزال فرنسا.. الأقوى منذ بداية الألفية الجديدة وتسبب بأضرار مادية

شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا، مساء أمس الجمعة، بزلزال هو الأقوى فى البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، وتراوحت قوة زلزال فرنسا بين 5.3 و5.8 درجات على مقياس ريختر، وتسبب بأضرار مادية في المنطقة.

وفى التفاصيل بشأن زلزال فرنسا، بلغت قوة الزلزال 5.3 درجة وفقاً للشبكة الوطنية لرصد الزلازل «ريناس»، بينما ذكر المكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل «بي سي إس إف» أن شدة الزلزال بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر، ونشر المكتب إشعاراً بـ«زلزال قوي جداً».

وضرب زلزال فرنسا منطقة «كرام- شابان»، بين منطقتَي «لاروشيل» و«نيور»، وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها مكتب «بي سي إس إف» وشبكة «ريناس»، وشعر بآثاره خصوصاً سكان مناطق «رين وبوردو وليموج»، وذلك فى الساعة السادسة و38 دقيقة، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

زلزال فرنسا على عمق 5 كيلومترات

يعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديدة، وفقاً لجدول زمني أعدته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تعتبر واحدة من الوكالات الدولية الرئيسية التي تراقب النشاط الزلزالي في جميع أنحاء العالم، وقع زلزال فرنسا على عمق 5 كيلومترات، في وقت مبكر من مساء يوم الجمعة 16 يونيو 2023 في الساعة 6:38 مساءً بالتوقيت المحلي.

قياسات مختلفة لمراكز رصد زلزال فرنسا

وتشمل الوكالات الأخرى التي أبلغت عن الزلزال نفسه مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، ووضع شدة الزلزال عند مستوى 4.8 درجة، وكذلك قسم التطبيقات العسكرية الفرنسي، علوم الأرض والبيئة، بقوة 6.0 درجات، وشبكة جهاز قياس الزلازل للمواطنين من (RaspberryShake) بقوة 4.9 درجة.

وبناءً على البيانات الزلزالية الأولية، من المفترض أن غالبية الأشخاص في منطقة مركز الزلزال، قد شعروا بالهزة الأرضية، التي ضربت المنطقة بقوة وعلى نطاق واسع.