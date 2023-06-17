وصول عدد من الرعايا المصريين والسودانيين على متن سفينة تابعة للقوات البحرية
كتب:
محمد مجدي
06:34 م | السبت 17 يونيو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية
وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية، التابعة للقوات البحرية، التي قدمت المساعدات بالسودان.
ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام.
يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.