وصول عدد من الرعايا المصريين والسودانيين على متن سفينة تابعة للقوات البحرية

وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية، التابعة للقوات البحرية، التي قدمت المساعدات بالسودان.

ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام.

يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.