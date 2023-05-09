شكري: رؤية مصر بشأن ضرورة العودة إلى الحوار في السودان لم تتغير

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنَّ المشاورات التي عقدت في تشاد وجنوب السودان وما تمّ من تحليل وتقييم ومعلومات متصلة بالجهود المبذولة والتي تتوافق مع الرؤية المصرية بضرورة التركيز على وقف إطلاق النار وتوقف العدائيات والعودة للحوار والتعامل مع القضايا الإنسانية التي أسفرت عنها الأعمال الإنسانية، هو مسار متوافق عليه، مع أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى وتقسيم الجهود في إطار ما لدى الدول الثلاث من تواصل لكافة الأطراف السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب السوداني أنَّ مصر مستمرة في توصيل ذات الرسالة منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف إطلاق النار وإعلاء مصلحة الشعب السوداني والعودة للتفاهم السياسي حتى تستطيع السودان ان تجتاز هذه المرحلة وتأتي مرحلة استقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية ووجود حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوداني، والمخاطر التي تتعرض لها السودان هي عدم قدرة المؤسسات السودانية على القيام بمسؤولياتها وسوف تدخل السودان لبؤرة من الصراع الممتد، وهذه مخاطر شاهدنا أمثلة عديدة بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية، أنَّه تمّ التحدث مع كل من الفريق أول برهان والفريق أول حمديتي للحث على ضرورة وقف العدائيات ووقف القتال والحفاظ على الشعب السوداني ومؤسسات الدولة من الانهيار، وهو المسار الذي يخدم المصالح السودانية ويستمر التواصل مع كل الأطياف المدنية والعسكري.