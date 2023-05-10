«DMC»: مصر تقدم مساعدات اجتماعية ونفسية للعائدين من السودان

قال مصطفى سعد، مراسل قناة «DMC»، إن مجهودات الحكومة المصرية مستمرة في تقديم يد العون والخدمات والمساعدات الكبيرة بشتى المجالات في المعبرين قسطل وأرقين، اللذان يستقبلان المصريين والأشقاء السودانيين فضلا عن جميع الرعايا من مختلف الجنسيات.

مساعدات متنوعة للعائدين من السودان

وأضاف «سعد»، خلال لقائه على قناة «DMC»، أن الحكومة تقدم المساعدات اللوجيسيتية والاجتماعية والنفسية فضلا عن جميع المساعدات الطبية المتمثلة بالتعاون مع وزارة الصحة وكل المنظمات الدولية والمحلية التي تأتي من خلال العيادات المتنقلة التي تجهز بالأطباء من أجل عمليات الدعم النفسي والإغاثة والمساعدات الطبية السريعة والمواد الطبية المجهزة، وكل ذلك يتم على أكمل وجه خلال المعبرين.

دور وزارة الصحة

وتابع مراسل قناة «DMC»، أن وزارة الصحة تقوم بعمليات الدعم من خلال توفير الأطباء فضلا عن دعمها النفسي والأسري للعائدين من السودان، لافتا إلى أن أهالي مدينة أبوسمبل بأسوان يقدمون مساعدات كبيرة عن طريق الدعم الاجتماعي وفتح المنازل لكل العابرين والوافدين إلى هنا، موضحًا أن المنظمات الدولية والمحلية تقوم بدور كبير بالتعاون مع الحكومة المصرية في مساندة العائدين من السودان.