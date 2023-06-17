بدء إجراءات فرز الأصوات بانتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

بدأت منذ قليل إجراءات فرز الأصوات بانتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

وشهدت الانتخابات اليوم إقبالا كبيرا خلال ساعات التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين 44 ألفا و364 ناخبا، وهم الذين أدلوا بأصواتهم بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، منذ انطلاقها في التاسعة من صباح اليوم.

قائمة وحيدة في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية، فإنه يتنافس في الانتخابات قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم 11 مرشح على 9 مقاعد لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

قائمة تخوض انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

وتضم القائمة الوحيدة التي تخوض انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية كلا من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخري، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى ،محمد سامى فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.