رابط حجز كشف بعيادات التأمين الصحي في القليوبية.. وخطوات التسجيل

أعلن فرع القليوبية للتأمين الصحي، بدء خدمات الحجز الإلكتروني للحجز بالعيادات الخاصة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي لتسهيل حصول المنتفعين على الخدمة، ومنع الزحام وتوفير خدمة لائقة وتخفيف الأعباء.

وأكد الدكتور جمال سلامة، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تسهيل الخدمات لمنتفعي التأمين وخطة الفرع للتحول الرقمي لتسهيل الخدمات، والقضاء على مشكلات الزحام وتنظيم العمل لتقديم خدمة متميزة وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمنتفعين في إطار استراتيجية مصر الرقمية.

وتستعرض «الوطن» طريقة ورابط الحجز الإلكتروني للكشف بالعيادات الخاصة بفرع القليوبية للتأمين الصحي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحجز الإلكتروني لخدمات عيادات التأمين بالقليوبية

- الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لفرع القليوبيه للتأمين الصحي، على الرابط من هنا.

- الضغط على حجز العيادات.

- مسح الباركود على الموقع بكاميرا الموبايل للدخول السريع.

- تظهر البيانات، ويجرى اختيار العيادات والتخصص والحصول على الموعد والتوجه للعيادة في الموعد المحدد.

طريقة الحصول على موعد للكشف بعيادات التأمين

أضاف مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أنه بعد ظهور البيانات يتبع الخطوات التالية للحصول على الخدمة كالتالي:

- تأكيد الرقم القومي

- تأكيد الرقم التأميني

- الاطلاع على الفروع المتاح الحجز بها

- اختيار رتبة الطبيب

- اختيار التخصص

- اختيار العيادة، التخصص

- الاطلاع علي أيام العمل والمواعيد المتاحة للحجز، وتاريخ الحجز يتجه بعدها المنتفع للحصول على الخدمة