محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على الخدمة الصحية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بدأها بتفقد مستشفى التأمين الصحي ببنها، للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية، والاطمئنان على توافر كل الإجراءات الوقائية للأطباء، وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، حفاظا على سلامتهم، مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك توافر كل المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى، إلى الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات الإيجابية، وكيفية التعامل معها، مشيدا بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكل الحالات والشكاوى الواردة، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم، خاصة بطرقات المستشفى، ودورات المياه، حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما تفقد المحافظ، مستشفي الخانكة المركزي، بتكلفة 220 مليون جنيه، ويتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل، وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95%، وجار العمل على قدم وساق، لتسليم المستشفى خلال شهر.

وأوضح المحافظ للقائمين على التنفيذ، أن المحافظة تمر بظروف يجب التكاتف من أجل المرور بها، وذلك من خلال تكثيف العمل على مدار 24 ساعة، لتسليم المستشفى، ليسهم في تقديم الخدمة الصحية، خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتزايد الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى، تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة، لتوفير العناية الطبية اللازمة لها، خاصة التي لا يتوفر التخصص الطبي لها بمستشفيات المحافظة.