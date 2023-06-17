الإنقاذ النهري ينتشل جثمان طالب توفي غرقا بمنشأة القناطر

لقى طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه في منشأة القناطر، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريق بمنطقة السد بفرع رشيد، على الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى مكان الواقعة.

غرق أثناء استحمامه في النيل

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع نقاش، 50 عاما، والذي أفاد بأن نجله طالب، 14 عاما، غرق أثناء استحمامه في النيل وكان بصحبته شقيقه، 9 أعوام، وصديقه، وفوجئوا بعدم تواجده ولا يتهم أحدا بشيء، تم إخطار الإنقاذ النهري وجارٍ انتشال الجثمان، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.