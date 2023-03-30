أمن الجيزة يكشف تفاصيل قتل كهربائي لزوجته لخلافات بينهما في أكتوبر

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بعد أن طعنها بسلاح أبيض أودت بحياتها في الحال، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى في أكتوبر ثالث بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، وبالانتقال والفحص تبين مقتل ربة منزل 35 سنة على يد زوجها كهربائي، 42 سنة بسبب مشادة كلامية بينهما قام إثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض «سكين» وطعنها.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لخلافات أسرية بينهما.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.