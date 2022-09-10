أبرز الحوادث في 24 ساعة.. غرق شاب بنهر النيل ومصرع متهم في 23 قضية

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث التي وقعت في نطاق القاهرة والجيزة، وأبرزها ضبط كمية كبيرة من المخدرات.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة في محافظات الجمهورية، تمكنت خلالها من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وفاة مطلوب ضبطه في 5 قضايا

معلومة تمكن من خلالها رجال الشرطة من تحديد مكان أحد العناصر الإجرامية، والسابق اتهامه في 23 قضية بينها قضية قتل وشروع في قتل وسرقة وهارب من تنفيذ 5 أحكام قضائية.

حملة أمنية للقبض على المتهم

وتوجهت حملة أمنية للقبض على المتهم ليقوم بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق شاب داخل ترعة بالصف

وفى محافظة الجيزة وبالتحديد في منطقة الصف، لقى شاب مصرعه غرقًا داخل مياة النيل، وعلى الفور قام الأهالى بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة وانتقل رجال الانقاذ النهري ورجال الشرطة الى المكان ويجري رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنشال جثمان الشاب المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما تبين عدم إجادته للسباحة.

ضبط كمية كبيرة من الحشيش

وفي منطقتى بدر وعين شمس بالقاهرة، حملة أمنية قام بها رجال الشرطة فى القاهرة تمكنت من ضبط 2 كيلو من مخدر الحشيش بحوزة شخصين، وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش ومبالغ مالية وطلقات وهاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات، وأعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها.