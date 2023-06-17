حريق بالون طائر في سويسرا.. إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حالة خطرة

أسفر حريق بالون طائر في سويسرا عن إصابة سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، ووقع الحادث خلال إقلاع البالون صباح اليوم السبت، في منطقة «كانتون تسوج» شمال سويسرا، بحسب ما أعلنت الشرطة السويسرية.

وكشفت السلطات السويسرية عن مزيد من التفاصيل بشأن حريق بالون في سويسرا، مشيرةً إلى أن البالون الطائر أقلع في الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، الرابعة بتوقيت جرينتش، من مكان يسمّى «ماتنبودن»، في منطقة «هنينبرج»، ثم اشتعلت فيه النيران وسقط فجأة من علو منخفض، وفقاً لما ذكر بيان للشرطة السويسرية، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية قبل قليل.

حريق بالون في سويسرا

وأوضحت الشرطة السويسرية أن المصابين إثر حريق بالون في سويسرا، هم أربع نساء وثلاثة رجال، تراوحت أعمارهم بين 28 و62 عاماً، وأصيب رجلان وامرأة بجروح خطرة في الحادث، الذي لا تزال أسبابه مجهولة، بينما أصيب الركاب الأربعة الآخرون بجروح طفيفة.

إخماد حريق بالون سويسرا

وتمكّنت هيئة الإطفاء في المدينة من إخماد الحريق سريعاً، كما تولت هيئة الإغاثة وبعض السكان نقل المصابين إلى المستشفى، وتجري دائرة التحقيقات الأمنية السويسرية التحقيق في حادث حريق بالون في «سويرا»، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحادث.