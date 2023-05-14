سويسرا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين

رحبت سويسرا باتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأشادت بدور مصر المركزي للتوسط للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

بيان لسفيرة سويسرا في القاهرة

وقالت السفيرة مايا تيسافي، مديرة قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية سويسرا، وفقاً لبيان سفارة سويسرا بالقاهرة، اليوم الأحد: «ترحب سويسرا بوقف إطلاق النار في غزة و إسرائيل، وتشيد بدور مصر المركزي للتوسط للوصول إلى اتفاق، ونحث جميع الأطراف على احترامه».

الخارجية السويسرية تقدم التعازي لأسر الضحايا

وأضافت السفيرة مايا تيسافي، بحسب ما جاء في بيان السفارة السويسرية بالقاهرة: «نتقدم بخالص تعازينا لأسر الضحايا، فلنعمل على إنهاء دائرة العنف واستعادة أفق سياسي».