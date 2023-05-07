سويسرا تعتزم إعادة بيع 25 دبابة «ليوبارد 2» لألمانيا بعد سحبها من الخدمة

أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، عن اعتزامها إعادة بيع 25 دبابة قتالية من طراز «ليوبارد 2»، جرى سحبها من الخدمة، إلى شركة التصنيع الألمانية التي كانت قد أنتجتها، وذلك بعد موافقة البرلمان السويسري على سحبها، بناءً على طلب من الجانب الألماني.

إعادة بيع دبابات «ليوبارد 2» الألمانية

من جهتها، نقلت صحيفة «زونتاج تسايتونج» السويسرية عن وزير الخارجية السويسري، إيجناسيو كاسيس، قوله إن حكومة بلاده ستقوم قريبا بصياغة موقفها تجاه إعادة بيع 25 دبابة من طراز «ليوبارد 2» لشركة التصنيع الألمانية المنتجة لها، مضيفا أنه قبل فترة تم سحب هذه الدبابات من الخدمة.

وأشار «كاسيس» إلى أن البرلمان سيتخذ قرارا هاما في هذا المجال، لكن الحكومة لم تتخذ أي موقف حتى الآن، وسينظر في هذه المسألة في المستقبل القريب، مشددا على أن الحكومة تتابع عن كثب المناقشة في البرلمان بشأن اقتراح إعادة بيع 96 دبابة من طراز «ليوبارد 2» إلى ألمانيا، لكنها لم تعقد مناقشات حول هذه المبادرة.

سحب 25 دبابة ألمانية من الخدمة بسويسرا

وكانت لجنة السياسة الأمنية التابعة للمجلس الوطني السويسري «البرلمان» وافقت، في مارس الماضي، على سحب 25 دبابة من طراز «ليوبارد 2» من الخدمة القتالية، الأمر الذي أتاح ظروفاً لإعادة بيعها إلى شركة التصنيع الألمانية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية، لورنز فريشكنخت، إن بلاده تلقت طلباً من برلين لشراء دبابات «ليوبارد 2»، لكن إعادة بيعها تتطلب سحبها من الخدمة بشكل رسمي بقرار من البرلمان، مشيراً إلى عدم اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن.