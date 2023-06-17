محمد الباز: الإخوان خططوا للسيطرة على جيوش المنطقة وأموالها.. و30 يونيو منعتهم

قال الإعلامي محمد الباز، إنه لولا 30 يونيو لتحولت مصر إلى مستنقع إخوان، وتحولت مصر من دولة إلى «خرابة»، والأمر لم يكن يتوقف عند مصر فقط ولكن الدول العربية بالكامل، ودول الخليج العربي.

وأضاف الباز، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن مشروع الإخوان كان على خطوتين، الأولى هي السيطرة على دول تمتلك جيوشا قوية في المنطقة مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا، والخطوة الثانية السيطرة على دول الخليج لما تمتلكه من أموال.

سيناريو صعب كان في انتظار مصر والعرب لولا ثورة 30 يونيو

وأكد أن مخطط الاستيلاء على دول الخليج كان يبدأ بتحويل نظام الحكم فيها، فتصبح الأسر الحالية تملك ولا تحكم، ويدير أمور البلاد رئيس وزراء إخواني، منوها إلى أن 30 يونيو أنقذت مصر والدول العربية من سيناريو صعب ومدمر.

تدخل مميز من مؤسسة حياة كريمة

ومن جهته، أشاد الباز بتدخل مؤسسة حياة كريمة في سداد إيجارات 1000 أسرة في بشاير الخير بالإسكندرية بمبلغ 4 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المشكلة أن هناك 1000 أسرة تأخروا عن دفع الإيجار فالدولة نقلتهم من مكان عشوائي لمنطقة مميزة بها كل الخدمات والشق السلبي هو لماذا لا يبحثون عن عمل؟.

وشدد على أنّ حياة كريمة قالت إنها تبحث عن توفير تمكين اقتصادي لهم مؤكدًا أنه يجب عليهم أن يجتهدوا في الحصول على عمل.