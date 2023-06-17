من 88 إلى 120 خلال 10 سنوات.. قفزة في عدد المستشفيات الجامعية منذ «30 يونيو»

طفرة كبيرة حققها قطاع المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات مصر، فى الفترة من 2013 حتى عام 2023 بمختلف المجالات البحثية والصحية والبنية التحتية، بما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، حيث شهد القطاع خلال الـ10 سنوات الماضية قفزة كبيرة فى عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى إلى 120 تقدم الخدمة العلاجية لكل التخصصات.

تقدم خدماتها لـ24 مليونا سنويا.. وتستحوذ على 50% من أسرّة العناية المركزة

وارتفع عدد المستفيدين من الخدمة العلاجية إلى 24 مليون مواطن يترددون سنوياً على كل المستشفيات، منها 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقى مستشفيات متخصصة فى الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمى، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

وأكد الدكتور وليد أنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن منظومة القطاع الطبى الجامعى شهدت العديد من الإنجازات المتميزة التى تمت على قدم وساق وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وفى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى، بما يسهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية شاركت فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، مضيفاً أن وزارة التعليم العالى، ممثلة فى المستشفيات الجامعية، كانت دائماً فى مقدمة الجهات المشاركة فى المشروعات القومية التى تطلقها الدولة المصرية، ومنها مشروع التأمين الصحى الشامل، وأن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتاً إلى دورها البارز والمهنى فى الجراحات المعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة، مشيراً إلى مساهمة المستشفيات الجامعية فى العديد من المبادرات الرئاسية كالمبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات.

السعة السريرية للمستشفيات الجامعية تخطت الـ35 ألفا

وتابع أن السعة السريرية للمستشفيات الجامعية تخطت الـ35 ألفا، وهو ما يمثل نحو أكثر من 30% من إجمالى أسرة الرعاية الصحية فى المنشآت الحكومية، والتى تمثل 50% من أسرة العناية المركزة فى القطاع الحكومى.

وأكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أن قطاع المستشفيات الجامعية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، شهد خلال الـ10 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة بمختلف القطاعات العلاجية، حيث تجد أن التطوير لم يشمل فقط البنية التحتية بل امتد لتطوير الناحية الأكاديمية والتعليمية والتدريب للكوادر الطبية من الأساتذة والطلاب، موضحاً أن المنظومة شهدت تحسناً كبيراً منذ 2013 حتى الآن فاق عمل سنوات عديدة قبل 2013، لافتاً إلى أنه ولأول مرة تجد المستشفيات الجامعية تقدم خدمات علاجية لأصعب العمليات بجانب التطور الكبير والمتمثل فى الجراحات الروبوتية وعمليات الزراعة وغيرها.