عيدية المصريين 20 جنيها بلاستيكية جديدة.. وخبير يكشف مصير العملة القديمة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيها، وذلك بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك كما حدث مع الـ10 جنيهات الجديدة العام الماضي.

وكشف المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، أن طرح العملة البلاستيكية الجديدة بوليمر من فئة الـ 20 جنيهًا، ستكون بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل، وأنه تم الانتهاء من طباعتها، جاء ذلك خلال اجتماعات البنك الأفريقي خلال الفترة الماضية.

مزايا العملة البلاستيكية فئة الـ 20 جنيها البلاستيكية

تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة، عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أنه يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن، وفقاً لما قاله الخبير الاقتصادي بلال شعيب.

وأكد شعيب، أن العملة البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، مشيراً إلى أن عمرها الافتراضي أطول ويصل إلى ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، موضحاً أنها تعتبر مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، موضحاً أن العملة الجديدة سيتم طرحها جنباً إلى جنب مع القديمة على أن يتم سحب القديمة على فترات طويلة قد تزيد عن العامين.

العملة البلاستيكية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع

وأضاف شعيب، لـ«الوطن»، أن العملة البلاستيكية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وتعتبر أكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، ويصعب تزييفها أو تزويرها.

وأشار شعيب إلى أنه يمكن أن تكون العملة البلاستيكية غير قابلة للكتابة على عكس الورقية، بالإضافة إلى أنها صحية وأقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات، وذلك لأنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات.