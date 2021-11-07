«المركزي» يعلق على موعد طرح العملات البلاستيكية في الأسواق وموقف الورقية

قالت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، لـ«الوطن» إنه حتى الآن لم يستقر «المركزي» على موعد إصدار العملات البلاستيكية بدلاً من الورقية بشكل نهائي، لافته إلى أن ما يدار في الشارع وعلى بعض المواقع في الوقت الحالي عن موعد إصدار العملات المصنوعة من «البوليمر» في السوق المصرية غير صحيحة، مشيرةً إلى أن جميع التخمينات الخاصة بالشكل أول موعد الإصدار هي غير صحيحة، كما إنه لن نقوم الدولة حتى الآن بإتخاذ أي إجراء ضد النقود الورقية.

وأضافت المصادر، إنه لا توجد في الوقت الحالي أي عمليات لسحب الأوراق النقدية فئة الـ«10» و«20» جنيهًا من الأسواق لاستبدالها بالمصنوعة من البلاستيك، موضحة إن النقود الورقية يتم التعامل بها وتداولها بشكل رسمي.

المركزي: لم نحدد موعد إصدار العملات البلاستيكية

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم إلغاء تداول أو التعامل بالنقود الورقية كما هو متداول عند البعض، موضحة إن هذه الأموال هي العملة الرسمية للدولة ولم يتم إلغاؤها حتى الآن وإن كل من يرفض تداولها والتعامل بها يعرض نفسة للمسائلة القانونية.

وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على إصدار أحدث العملات البلاستيكية من فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيها خلال الفترة المقبلة، لتدخل رسميا ضمن منظومة النقد المتداول في مصر، ووفق تصريحات المصادر لم يتم تحديد موعد إصدار العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر.

والهدف الأول من طرح العملات البلاستيكية الجديدة، هو القضاء على التزوير ومواكبة التطور التكنولوجي إلى جانب تقليل التكلفة.

العديد من المميزات للعملات البلاستيكية

وتأتي العملات البلاستيكية وإصدارها بسبب ضرورة مُلحة، حيث إنها يصعب تزوريها وكذلك لإنها تحتوي على العديد منن المميزات الأخرى.

وأصبح الجميع ينتظر موعد إصدار العملات البلاستيكية في مصر لكونها ضرورة ملحة في ظل انتشار الأوبئة والفيروسات وآخرها فيروس كورونا، الذي أحدث أزمة واضطراباً في كل الأسواق النقدية والمالية، كما أنها تتميز بسهولة استخدامها في ماكينات الصراف الآلي علاوة على سهولة طيها في المحافظ النقدية، كما يسهل استخدامها في الأجهزة الآلية المخصصة لعد النقود.