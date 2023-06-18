مخالفة تتسبب في سحب رخصتك أثناء السير على الطرق.. «خلي بالك من الإشارة»

الكثير من قائدي السيارات لا يزال البعض من بينهم يرتكبون أخطاءً فادحة أثناء استقلالهم المركبة على الطرق الرئيسية والمحاور العامة، وقد يضعون أنفسهم تحت طائلة العقوبة المرورية عن تلك المخالفات، من بينها مخالفة الإشارة الضوئية عمدًا، ولذلك تستعرض «الوطن» في التقرير التالي عقوبة مخالفة الإشارة الضوئية التي تتسبب في سحب رخصة القيادة أثناء السير.

عقوبة مخالفة الإشارة الضوئية

في هذا الصدد، قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن عقوبة مخالفة الإشارة الضوئية تعتبر جنحة مرور طبقًا للمادة 74 فقرة (أ) من قانون العقوبات رقم 66 لسنة 1973، ومخالفة الإشارة الضوئية العامة تم تشديدها في قانون المرور الحالي وتتضاعف في حالة التكرار.

مخالفة الإشارة الضوئية عمدًا تسبب كثيرا من الحوادث المرورية

ولفت «هشام» في حديثه لـ«الوطن» إلى أن مخالفة الإشارة الضوئية عمدًا تسبب كثيرا من الحوادث المرورية بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية ولذلك قام المشرع بتشديد تلك العقوبة، لافتا إلى أنها تتسبب في سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر حسب قرار المدير العام للمرور، لذلك دائما وأبدا ننصح قائدي السيارة عدم مخالفة الإشارة الضوئية عمدًا.