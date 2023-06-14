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«الداخلية»: ضبط 88 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:01 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88244 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بينها المخالفات المضبوطة، 23448 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و914 مخالفة السير دون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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