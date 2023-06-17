ضبط 72 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 71969 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19436 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و957 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.