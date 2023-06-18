حسام موافي يقدم روشتة لحماية طلاب الثانوية من ارتفاع الضغط

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن المصري عموما لا يؤمن بثقافة الفحص الدوري للاطمئنان على الحياة وهو سلوك حياة حتى تعامل المصري مع سيارته حيث لا يتوجه لإجراء الصيانة إلا بعد حدوث مشكلة.

وأضاف «موافي» خلال لقاء برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «هناك نسبة ومش بطالة من المصريين مؤمنة بثقافة الاطمئنان على الصحة سواء رجل أو امرأة عبر الفحص الدوري ولابد أن يتم كل ستة اشهر أو سنة في أعمار ما بعد الأربعين سنة».

أصعب تشخيص في الطب هو تشخيص مرض الضغط

وتابع أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أنه في حالات الأسر صاحبة التاريخ المرضي، عليه أن يبادر بالفحص الدوري قبل عمر قبل 40 عاماً مثل أمراض السكر والضغط والسرطان، بالأخص سرطان القولون والثدي».

وأوضح، أن أصعب تشخيص في الطب هو تشخيص مرض الضغط: «أثناء دراستي تقدمت بطلب لأستاذي بالجامعة أني أريد أجراء قياس ضغط الدم للطلاب قبل الامتحان الشفوي لصعوبة مواجهة الطالب لأساتذة وخوفه وبالفعل اجريته على نحو 1000 ووجدت على سبيل المثال طالب ضغطه 120/80 واصبح 240/180 بعد الامتحان مباشرة ثم عاد لطبيعته».

عدم الانفعال والنوم لساعات كافية

ووجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة بضرورة عدم الانفعال والنوم لساعات كافية، وقال: «لازم نهدي الطلاب وميخافوش ويجب عليهم النوم لساعات كافية»، مؤكداً أن الطالب المنتمي للأسر سيئة السمعة في مرض الضغط عليهم مع الروشتة السابقة تقليل تناول الاملاح بشكل كبير.

وحذر الطلاب من ظاهرة «التطبيق» في ليلة الامتحان: أنت طالب محتاج مخك والمخ يحتاج للنوم والجلوكوز ومش بشتغل غفير الغفير محتاج جسده دون مخه لكن إنت طالب لازم تنام.