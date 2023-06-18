«الداخلية»: العثور على جثة طالبة متغيبة في المنوفية بأحد المجاري المائية

أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات وحقيقة ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تغيب طالبة مقيمة في محافظة المنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الجاري تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتغيب كريمته عن المنزل.. وبتكثيف البحث تم العثور على جثة المُبلغ بغيابها بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

وبمناقشة والديها قررا بأن كريمتهما تعاني من حالة نفسية سيئة ورجحا قيامها بإلقاء نفسها بالمجرى المائي عقب خروجها من المسكن، كما تبين من خلال تتبع خط السير قيام الفتاة المذكورة بإلقاء نفسها بالمجرى المائى المشار إليه ، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاتها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.