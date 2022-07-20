«أمن المنوفية» يكشف لغز الجثة المجهولة: سائق توفي بجرعة مخدر زائدة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثمان سائق توك توك داخل مجرى مائي في دائرة القسم.

تحديد مرتكب الواقعة

وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة «3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم».

جرعة مخدر زائدة

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنّه حال وجود المجني عليه بمسكن أحدهم الكائن بدائرة القسم لتعاطي مخدر الهيروين، توفي نتيجة حقن نفسه بجرعة زائدة من المخدر، فنقلوا الجثة داخل التوك توك الخاص بالمجني عليه، وألقوها بالمجرى المائي المشار إليه، وتخلصوا من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وأضاف المتهمين، أنّهم تصرفوا في التوك توك الخاص بالمجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقابل مبلغ مالي، وأرشدا عن التوك توك بمسكن الأخير، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.