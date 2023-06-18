هل توجد أسماك قرش في الإسكندرية؟.. «علوم البحار تجيب»

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنه لا توجد أي تغيرات في البيئة المائية بالبحر المتوسط اثرت على شواطئ الإسكندرية وكانت سببا في خروج قروش لشواطئها، موضحا أن الفترة الحالية هي موسم تزاوج القروش الذي يستغرق فترة تصل الى 11 شهرا، وتقترب القروش في هذه الفترة من السواحل لهدوء التيارات البحرية وتبدأ القروش الصغيرة في النمو وتبدأ وجودها في منطقة قريبة من الشاطئ، ثم تبدأ بعد ذلك في الدخول إلى المياه العميقة، موضحا أن تقارب القروش من المنطقة الشاطئية أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام.

صيد ممنهج في ليبيا

وأشار الدكتور زكريا إلى أن ما حدث في ليبيا هي عملية صيد ممنهجة للقروش من أجل التجارة، وهذا يؤثر على اتزان وتنوع الحياة البيولوجية في مياه البحر المتوسط مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تحرم اصطياد القروش خاصة أن الصيادين يبيعونه للفنادق الكبرى لأن القيمة الغذائية للحم القروش عالية للغاية.

صياد المكس اصطياد قروش صغيرة

وأوضح رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، انه بالنسبة لصياد المكس المتداولة صوره مع قروش صغيره فانه قام باصطياد تلك القروش من المنطقة الموازية للمكس من خلال شباك صغيرة تسهل من عملية اصطياد القروش الصغيرة، موضحا أن كل البحار على مستوى العالم بها قروش وهذا أمر طبيعي.

ونفى صحة ما يتم تداوله من تواجد قروش صغيرة في منطقة المكس بالإسكندرية والتي تعد مياهها مختلطة ووجود طلمبات المكس التي تمنع أيضا من دخول أسماك القرش.

موسم تزاوج القروش

وأوضح أن هذا النوع من القروش لا يعيش في تلك المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو المتوسط ولا داعي لإثارة الذعر أو البلبلة بنشر وتداول معلومات مغلوطة.

لا داعي للذعر

واستكمل أنه توجد بعض الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص أسعارها، وهذا يحدث منذ عشرات السنين في تلك المنطقة وليس بجديد.