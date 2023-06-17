حقيقة ظهور سمكة القرش في الإسكندرية ومدى خطورتها.. «علوم البحار» يجيب

كشفت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، مساء اليوم، حقيقة ظهور سمكة القرش في الإسكندرية وموقع اصطيادها، ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش أمام منطقة المكس بالإسكندرية، مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.

نوع سمكة القرش في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية أفادوا أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثاً وهو من نوع «ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus» ولا يمثل أي خطورة على المنطقة.

علوم البحار: استحالة دخول سمك القرش إلى المكس

وأوضح خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية أن الصياد أقدم على رمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كيلو من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

أسماك القروش ظهرت بسبب موسم التزاوج

وأكد الخبراء أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة لكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبار مضللة.

أسماك شبيهة للقرش في أسواق الإسكندرية

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس ويرغب فى شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيا وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.