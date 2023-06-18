نائب رئيس حزب النور سابقا: ثورة 30 يونيو تجربة ثرية للمجتمع والشعب المصري

قال المهندس أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب النور السابق، إن ثورة 30 يونيو 2013 كانت مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر، إذ أنها وحتى يومنا الحالي لم يتم تدوينها بشكل حقيقي وجيد، لما فيها الكثير من أحداث وكواليس غائبة عن كثير من المتابعين والمهتمين سواء الإعلاميين أو السياسيين، كما أنها تعد تجربة ثرية للمجتمع والمواطن والشعب المصري».

ثابت: هناك تواصل واتفاق على عدد من القضايا

وأضاف «ثابت»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال توليه منصبه في الحزب خلال عام 2012 كان يتواصل مع جماعة الإخوان، حيث إنه عندما كان هناك تواصل مع جماعة الإخوان قبيل انتخابات مجلس الشعب وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد أنه خلال تلك الفترة كان هناك تواصل واتفاق على عدد من القضايا، مع وجود قضايا أخرى يتم الاختلاف عليها، «طلب من الدكتور كمال الجنزوري تقديمه لبرنامج وبيان من أجل مناقشته، ولم يكن الدكتور الجنزوري متحمسا».

وأوضح نائب رئيس حزب النور السابق، أن الحزبين قد شكلوا أغلبية الكبيرة بداخل المجلس، حيث أنه يتذكر موقفا عندما كان وكيلا للمجلس وكان خاصا بقانون العزل السياسي، إلا أنه عندما تم طرحه في المجلس كان أحد المعترضين عليه مع 4 نواب آخرين ينتمون للحزب الوطني.

وتابع: «صرحت حينها أن القانون غير دستوري وأنه هيعود بالضرر على الدولة المصرية، وتم الاتفاق على القانون لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته».