ممثل حزب النور بالحوار الوطني: وضع استراتيجية لتطوير التعليم ضرورة ملحة

أعلن الدكتور عبدالرحمن البكري، ممثل حزب النور بالحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي، مؤكدا أن وجود مظلة للتعليم في مصر هو حلم كبير تمناه كل مهتم بالمنظومة التعليمية.

دعم منظومة التعليم الفني

وأوضح «البكري»، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، أن جني ثمار نجاح القانون مرتبط بتنفيذ مهامه بشكل كبير، خاصة في التدريب والتأهيل، مع دعم منظومة التعليم الفني وتحديد أولويات البحث العلمي.

وأضاف «هذا القانون مختلف لأنه يتحدث عن هيئة مسؤولة عن كل ما يخص التعليم بجانب التدريب، وهذا أمر مهم جدا بجانب حديثه عن سوق العمل ومتطلباته».

زيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس

وشدد ممثل حزب النور في جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، على أن وضع استراتيجية للتعليم مرتبطة بشكل أساسي بأوضاع مصر الحالية أصبح ضرورة ملحة، مطالبا بزيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس مع وضع معايير دقيقة لاختيارهم.