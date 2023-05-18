ممثل حزب النور يطالب بإنشاء هيئة حكومية لاستثمار أموال القصر

أكد الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور في الحوار الوطني، أن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن الأسرة باعتبارها قوام المجتمع المصري وألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.

وأضاف خلال جلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن هناك تداخل بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، منوها على توجيهات الرئيس السيسي بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالبا بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفق للشريعة الإسلامية، وتعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولي الذى يخالف.

وانطلقت منذ قليل، الجلسة النقاشية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بعنوان «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن فعاليات الحوار الوطني بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر، حضور الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشيخ أحمد ترك، عدد آخر من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب.