افتتاح مقر مجلس الدولة فرع طنطا اليوم

يفتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مقر فرع جديد لمجلس الدولة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ويضم الفرع محاكم مجلس الدولة المختلفة للقضاء الإداري، أو المحاكم التأديبية وغيرها من قاعات المحاكم المتخصصة، فيما عدا المحكمة الإدارية العليا، والتي عددها 11 دائرة على مستوى الجمهورية فقط، وتتمركز دوائر المحكمة الإدارية العليا ، بجميع تخصصاتها في القاهرة بمقر مجلس الدولة بالعباسية.

اختصاصات محاكم مجلس الدولة

وتختص محاكم مجلس الدولة، وفقاً للقانون بالطعن علي القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختلفة مثل وزارة الداخلية والعدل والصحة وغيرها من الجهات الحكومية، كما يختص قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة القوانين قبل اقراراها من البرلمان .

قسم الفتوى والتشريع

كما يوجد قسم ثان سمي قسم الفتوي التشريع، ويختص بالبت في الأنزعة التي تثور بين الجهات الحكومية فيما بينهم سواء أكان النزاع علي التزامات مالية أو عقارات، ويكون حكمها ملزم لكافة الجهات حال صدروه، كما يصدر في شكل فتوى قضائية.

المحاكم التأديبية

كما أن هناك ما يسمي بالمحكمة التأديبية وتوجد عدة محاكم تأديبية في محكمة مجلس الدولة فرع العباسية مثل تأديبية الصحة والتعليم، والمحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا وهي محكمة وحيدة ويقع مقرها في الديوان العام بالدقي والتي يحكم أمامها تأديبيا الدرجات الوظيفية العليا مثل رؤساء المصالح الحكومية أو من هم في درجاتهم.