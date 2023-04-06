انقضاء الدعوى التأديبية لـ4 عاملين بـ«المركزي للمحاسبات» لإحالتهم للمعاش

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدراة العليا، حكما انتهت فيه إلى انقضاء الدعوى التأديبية لمدير الإدارة العامة للأمن بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، ومدير عام الإدارة العامة للمخازن بالجهاز – وكيل وزارة، ورئيس قطاع المخازن بالجهاز – وكيل وزارة، ومدير عام الإدارة العامة للمخازن بالجهاز – وكيل وزارة، لإحالتهم للمعاش، وأُحيل المتهمون للمحاكمة التأديبية نظرا لارتكابهم بعض الأخطاء، ما ترتب عليه مخالفات مالية.

وذكرت المحكمة، أنّ المتهم الأول لم يتخذ اللازم بشأن تكثيف الحراسة اللازمة للسيارات محل التحقيق والمودعة في استاد القاهرة بزيادة أفراد الأمن، ما ترتب عليه سرقة بعض محتوياتها وتعرض البعض الآخر للفقد، كما سحب أفراد الأمن المكلفين بحراسة السيارات محل التحقيق تاركا إياها دون حراسة، وذلك اعتبارا من 20-1-2016، ما كان له الأثر الأكبر في تعرض بعضها للسرقة وفقد بعض محتوياتها، ما أثر بالسلب على القيمة البيعية لها لدى طرحها بالمزاد العلني.

وفيما يخص المتهمين الثاني والثالث والرابع، أوضحت المحكمة أنّهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اللازم لطرح السيارات التي تم تكهينها وعددها 14 سيارة محل التحقيق للبيع لفترات تقرب من الستة أشهر منذ تاريخ التكهين في 11-11-2014، ما كان له أيضا التأثير على قيمتها البيعية بالسلب لتركها في العراء دون حراسة، ما ترتب عليه تعرض بعضها للسرقة وتلف بعض محتوياتها.

انقضاء الدعوى التأديبية

وأتمّت المحكمة أنّ المشرع أورد بالمادة (66) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات حكما مؤداه انقضاء الدعوى التأديبية قبل العامل في حال قبول استقالته أو إحالته إلى المعاش، وبما أنّ المتهمين قد أُحيلوا إلى المعاش بالفعل من واقع المستندات المقدمة بملف الدعوي، يتعين القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبلهم، لإحالتهم إلى المعاش إعمالا لنص المادة 66 سالفة الذكر.