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الرئيس العراقي: سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار الموصل

كتب:

أ ش أ
09:45 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم أنَّه سيجرى العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع القائمة.

وقال رشيد في تدوينة على موقع «تويتر» حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»، «إننا في الموصل بين أهلنا للاستماع إلى مشاكلهم والوقوف على واقع المدينة التي عانت جراء الإرهاب الداعشي الذي حاول عبثاً طمس هويتها المتنوعة والمتعايشة بسلام».

وأضاف الرئيس العراقي أنَّه سيتمّ العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لأهاليها.

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بقلم أ ش أ