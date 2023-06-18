حدث في مثل هذا اليوم.. إعلان قيام الجمهورية المصرية وتنصيب محمد نجيب رئيسا

تمر اليوم الذكرى الـ70 على إعلان قيام الجمهورية في مصر، وتنصيب محمد نجيب رئيسًا لها، وجمال عبدالناصر نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وذلك في يوم مشهود انتظره الجميع منذ قيام ثورة يوليو 1952 على النظام الملكي الذي كانت البلاد تعاني منه في السنوات السابقة لثورة يوليو.

قيام الجمهورية

وأعلن مجلس قيادة الثورة حينها قبل مرور عام على ثورة يوليو قيام الجمهورية المصرية وإنهاء الحكم الملكي، في مثل هذا اليوم 18 يونيو عام 1953، على أن يكون اللواء محمد نجيب الذي كان أكبر أعضاء مجلس قيادة الثورة سنًا هو أول رئيس للجمهورية، ويُترك للشعب حرية الاختيار بين النظام البرلماني أو الرئاسي، ويُحدد ذلك بعد إقرار مشروع الدستور.

وكان الملك فاروق وقع وثيقة تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد إثر قيام ثورة 23 يوليو 1952، والخروج من مصر نهائيا، وتولى مجلس للوصاية إدارة الحكم مع مجلس قيادة الثورة حتى يونيو 1953، أى بعد أقل من عام، إلى أن تم إعلان الجمهورية، واختير اللواء محمد نجيب رئيسا، إلى جانب رئاسته لمجلس قيادة الثورة.

محمد نجيب في طفولته

وذكر اللواء نجيب في مذكراته أن فكرة الحرية المصرية كانت مسيكرة عليه منذ طفولته، فيقول: «كنت طالبا في السنة الثانية بالكلية عام 1914 وجاء المستر سمبسون مدرس اللغة الإنجليزية ليملي علينا قطعة إملاء جاء فيها، (أن مصر يحكمها البريطانيون)، فلم يعجبني ذلك وتوقفت عن الكتابة ونهضت واقفا وقلت له: لا يا سيدي مصر تحتلها بريطانيا فقط ولكنها مستقلة داخليا، فثار المدرس الإنجليزي وغضب وأصر على أن أذهب أمامه إلى مكتبه وأمر بجلدي عشر جلدات على ظهري واستسلمت للعقوبة المؤلمة دون أن أتحرك أو أفتح فمي».