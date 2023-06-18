دعاء للوالدين المتوفين في العيد.. «اجعل عيدهم هناك يا أكرم الأكرمين»

مع اقتراب حلول شهر ذي الحجة واستعدادات جموع المسلمين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يعد دعاء للوالدين المتوفين في العيد من أبرز الاهتمامات التي يحرص الأبناء على ترديدها أثناء زيارة قبورهم، كما يردد البعض دعاء للوالدين المتوفين في العيد رغم بعد المسافات التي تحول دون زيارتهم، ويوضح التقرير التالي أبرز الأدعية للوالدين المتوفين في العيد.

دعاء للوالدين المتوفين في العيد

رغم كون فترة العيد للاحتفالات وزيارة الأقارب إلاّ أنّ كثيرون يحرصون على الدعاء للوالدين المتوفين في العيد، ومن أبرز تلك الأدعية ما يلي:

- في يوم عيد الأضحى، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحميهما، أرحم أمي وأبي وأغفر لهما ما تقدم من ذنبهما، وما تأخر، للهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اغفر لحينا، وميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرنا وصغيرنا، وأغفر وسامح وتحنن على أمي وأبي، يا حي يا قيوم، اللهم ادخلهما جنتك وكرمك جنات النعيم، اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى نزلا بهما.

أدعية أخرى للوالدين

- ومن هذه الأدعية أيضاً، اللهم بهذه المناسبة الجليلة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اللهم ابسط لأمي وأبي من فراش الجنة، وأجعلهما في سدر مخضود ، وطلح ممدود، وماء مسكوب، وفرش مرفوعة، وأكواب موضوعة.

- ربنا يا كريم، أسألك في هذا اليوم الكريم، يوم عيد الأضحى، أن تلبس أمي وأبي حلة من حلل أهل الجنة، وتجعل حولهما الولدان المخلدون، وتجعل شرابهما العسل واللبن والماء المصفى.

- كما يردد البعض الدعاء التالي: اللهم أدخل والدينا جنات الفردوس الأعلى واجعل عيدهم هناك يا أكرم الأكرمين، اللهمّ اّنس أمي في وحدتها، وفي وحشتها، وفي غربته، اللهمّ أنزل أبي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ انقل أبي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود، اللهمّ اجعل قبرهما روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.