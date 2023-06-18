حقيقة صرف المعاشات قبل العيد.. زيادة 15% يستفيد منها 11 مليون مواطن

أيام قليلة تفصل بينا وبين عيد الأضحى المبارك والذي يوافق 28 يونيو الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية، ويستمر حتى أول أيام من يوليو المقبل، ما جعل أصحاب المعاشات ينتظرون أن يتمّ إصدار قرار بتبكير صرف معاشات يوليو قبل العيد.

حقيقة صرف المعاشات قبل العيد.. التفاصيل الكاملة

وعن حقيقة صرف المعاشات قبل العيد، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يكون موعد صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر لجميع المستفيدين، أي أنَّه من المفترض أن يكون موعد صرف معاشات يوليو 2023، أول يوليو المقبل، إذ أنَّه لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن صرف المعاشات قبل العيد.

ومن المنتظر أنَّ يتمّ صرف معاشات يوليو بالزيادة المقررة بنسبة 15%، للشهر الرابع على التوالي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباراً من شهر أبريل الماضي بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

صرف الزيادة بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيها

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلنت في تقرير صادر عنها، عن إجمالي عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الأخيرة، وهو 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، مشيرة إلى أنَّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.