مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات.. كم تبقى على وقفة عرفة؟

يتزايد اهتمام عشرات الآلاف المسلمين بمعرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات كلما اقترب موعد العيد، حيث يحرص رب الأسرة على اصطحاب الزوجة والأبناء لأداء الصلاة في المساجد ابتهاجًا للعيد قبل أن ينطلقوا إلى منازلهم للتقرب إلى الله تعالى بسنة الأضحية ويجتمعون حول مائدة الطعام لتناول اللحوم والفتة كما هو المعتاد في أول أيام العيد.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات فضلًا عن موعد صيام وقفة عرفة وإجازة 30 يونيو التي تأتي ضمن جازة العيد.

كم باقي على عيد الأضحى 2023؟

وطرح العشرات من المواطنين في مختلف المحافظات سؤالًا حول كم باقي على عيد الأضحى 2023؟ وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بأنّ موعد عيد الأضحى 2023 في مصر تبقى عليه نحو 11 يومًا، حيث يحل أول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

متى صيام يوم عرفة 2023؟

ويولي المسلمين في مختلف المحافظات أهمية كبرى لصيام وقفة عرفات لذلك يحرص الجميع على معرفة متى صيام يوم عرفة 2023؟ وهو ما أوضحته دار الإفتاء بأنّه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، أي بعد 10 أيام من الآن.

تاريخ عيد الأضحى هجري

ويوافق تاريخ عيد الأضحى هجري العاشر من ذي الحجة لعام 1444 هجرية، بينما تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي من يوم وقفة عرفة الموافق الثلاثاء 27 يونيو وتستمر حتى السبت 1 يوليو، متضمنةً إجازة 30 يونيو 2023، وتماثلها أيضًا إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمحافظات

وفيما يخص مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع المحافظات فقد أعلنها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في وقتٍ سابق التي تأتي كالتالي:

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الجيزة: تبدأ الساعة 6:22 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القاهرة: تبدأ الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنصورة: تبدأ الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسكندرية: تبدأ الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الفيوم: تبدأ الساعة 6:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بنها: تبدأ الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط: تبدأ الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في طنطا: تبدأ الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في شبين الكوم: تبدأ الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا: تبدأ الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في كفر الشيخ: تبدأ الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسوان: تبدأ الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغردقة: تبدأ الساعة 6:18 صباحًا

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج: تبدأ الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الزقازيق: تبدأ الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في السلوم: تبدأ الساعة 6:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في شلاتين: تبدأ الساعة 6:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في بني سويف: تبدأ الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الإسماعيلية: تبدأ الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في حلايب: تبدأ الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في دمياط: تبدأ الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مرسى مطروح: تبدأ الساعة 6:34 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في نويبع: تبدأ الساعة 6:10 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا: تبدأ الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الخارجة: تبدأ الساعة 6:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أبو سمبل: تبدأ الساعة 6:37 صباحًا.