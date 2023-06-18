«سلامة الغذاء»: استيفاء اشتراطات الاتحاد الأوروبي لتصدير الأسماك

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ20، عن الفترة من 10 - 16 يونيو الجاري، الذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة.

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في فعاليات مؤتمر عُمان الدولي السادس لسلامة وجودة الغذاء، الذي عقد خلال الفترة من 12 – 14 يونيو الجاري بمركز عُمان للمؤتمرات، لاستعراض كل ما هو جديد في مجال سلامة وجودة الغذاء بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية المتعلقة بضمان مأمونية الغذاء.

وطبقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات الإدارة العامة للواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بلغت صادرات مصر للسوق العُماني من الفواكه والخضراوات والعديد من المنتجات الغذائية المختلفة 57690 طن خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري في مقابل 130870 طن عام 2022، في حين بلغت واردات مصر من عمان من المنتجات الغذائية 25200 طن، في الفترة من يناير – يونيو من العام الجاري، في مقابل 22430 طن عام 2022.

واستوفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توصيات المفوضية الأوروبية والخاصة بتصدير الأسماك، حيث ورد للهيئة خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد باستيفاء الهيئة للتوصيات التي أُسندت إليها مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الصدد، ودورها في تصحيح القصور.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 110 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية، وجرى تسجيل 12 منشأة غذائية لدى الهيئة، وبلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي مصنعا، وجار إدراجه بالقائمة البيضاء.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 45 منتجا و12 شركة، كما فحصت 821 منتجا جديدا.

وتابعت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، وأجرت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 20 زيارة رقابية، وتم تسجيل منشأتين، فضلا عن استيفاء 3 منشآت للاشتراطات تنوعت بين وحدات تجهيز بالمزارع السمكية ومصنع أسماك، بعد إحكام أعمال الرقابة عليهم والتأكد من استيفائهم لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح مجموع المخازن المستوفاة 221 مخزنًا.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وجّه رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فروع الهيئة، بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، ومرّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط نصف طن حلاوة طحينية تحتوي على مواد غير مصرح بها، وطن زبيب مدونا عليه تاريخ إنتاج يوليو 2023 وتم تحرير محضر غش تجاري، وضبط 50 طبق كبدة به تغير بالخواص الطبيعية.