«النواب» يستقبل وفدا عسكريا من سلطنة عُمان

استقبل المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، صباح اليوم، في مقر مجلس النواب وفداً عسكرياً من سلطنة عُمان من أعضاء هيئة التدريس ودارسي الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العُمانية.

رحب المستشار أحمد مناع بالوفد العسكري العُماني في مقر مجلس النواب المصري، وخلال اللقاء أعطى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب نُبذة عن النظام السياسي المصري وطبيعة عمل ودور مجلس النواب، خاصة الدور التشريعي والرقابي، كما قام أمين عام مجلس النواب بالرد على تساؤلات أعضاء الوفد العسكري العُماني، خاصة المتعلقة بدور مجلس النواب في إطار النظام السياسي المصري.

ووجه أعضاء الوفد العسكري العُماني الشكر للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، ولمجلس النواب المصري على استقبالهم في تلك الزيارة لمقر المجلس، والتي تأتي في إطار رغبتهم في الاطلاع على دور مجلس النواب في إطار النظام السياسي المصري.

وعقب انتهاء اللقاء نظم مجلس النواب جولة للوفد العسكري العُماني في أروقة المجلس شملت زيارة مُتحف المجلس ومكتبة المجلس، وخلال تلك الجولة استمع الوفد العسكري العُماني لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاماً.

كما حضر الوفد العسكري العُماني لجزء من أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على توجيه التحية لهم في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر بسلطنة عُمان الشقيقة، معرباً باسمه وباسم نواب الشعـب المصري عن خالص التقدير والاحترام للوفد ولسلطنة عُمان الشقيقة بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التي تجمعنا بها العديد من القواسم المشتركة والتاريخ المُمتد والراسخ من العلاقات المتميزة في إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.