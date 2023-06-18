عضو بـ«الشيوخ»: مناقشة الإدارة المحلية نحو اللامركزية بالحوار الوطني اليوم

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم، يشهد استئناف جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، ويشهد الأسبوع الجاري مجموعة من الجلسات المهمة في مناقشات المحور السياسي، فكل الموضوعات المطروحة أو التي سيجري طرحها على قدر كبير من الأهمية والأولوية للمواطن المصري، والمشكلات التي يواجهها في كل مناحي الحياة.

جلسة لجنة المحليات تناقش الإدارة المحلية نحو اللامركزية

وأضاف «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أن جلسة لجنة المحليات، اليوم، ستناقش الإدارة المحلية نحو اللامركزية.

صلاحيات حقيقية للمحافظين لتنفيذ خطط الدولة

أكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب أن تكون هناك صلاحيات حقيقية للمحافظين، لتنفيذ الخطط التي تقوم بها الدولة.