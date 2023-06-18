رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو بـ«الشيوخ»: مناقشة الإدارة المحلية نحو اللامركزية بالحوار الوطني اليوم

كتب:

نرمين عفيفي
10:38 ص | الأحد 18 يونيو 2023
النائب محمد عزمي

النائب محمد عزمي

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم، يشهد استئناف جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، ويشهد الأسبوع الجاري مجموعة من الجلسات المهمة في مناقشات المحور السياسي، فكل الموضوعات المطروحة أو التي سيجري طرحها على قدر كبير من الأهمية والأولوية للمواطن المصري، والمشكلات التي يواجهها في كل مناحي الحياة.

جلسة لجنة المحليات تناقش الإدارة المحلية نحو اللامركزية

وأضاف «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أن جلسة لجنة المحليات، اليوم، ستناقش الإدارة المحلية نحو اللامركزية.

صلاحيات حقيقية للمحافظين لتنفيذ خطط الدولة

أكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب أن تكون هناك صلاحيات حقيقية للمحافظين، لتنفيذ الخطط التي تقوم بها الدولة.

اقرأ المزيد:

«قضايا المرأة» في الحوار الوطني.. توعية وتمكين واسترداد حقوق (ملف خاص)

علاء عصام: ملف المحليات سيحظى باهتمام كبير في الحوار الوطني

قيادات نسائية: الحوار الوطني مساحة آمنة لتبادل الآراء حول قضايا الأسرة

أبرز قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني قبل انطلاق الجلسات اليوم

رئيس لجنة الفنون بـ«القومي للمرأة»: الحوار الوطني انتصر لقضايا الأسرة باعتبارها عصب المجتمع
بقلم نرمين عفيفي