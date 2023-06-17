«قضايا المرأة» في الحوار الوطني.. توعية وتمكين واسترداد حقوق (ملف خاص)

حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير من جانب مجلس أمناء الحوار الوطنى، ليس فقط من خلال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى ضمن «المحور المجتمعى»، بل فى معظم اللجان، من خلال مشاركتها القوية والفعّالة، ودورها البارز فى طرح الموضوعات والقضايا والدفاع عن حقوقها، ومناقشة الكثير من الظواهر التى تواجهها والتحديات التى تقابلها، من بينها العنف الأسرى، إضافة إلى المطالبة بتمكين المرأة اقتصادياً والتوعية بذلك داخل القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، ومنح المرأة المعاقة والأم لطفل معاق حقوقها والحفاظ على دعمها ومساندتها، بجانب المطالبة بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية.

ورأى بعض القيادات النسائية أن «الحوار الوطنى» فرصة عظيمة لمناقشة قضاياهن على طاولته، وطرح حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وسماع كل الآراء واستقبال التوصيات والمقترحات للقضاء تدريجياً على جميع المشكلات والتحديات التى تواجهها المرأة بمختلف فئاتها وأعمارها.

وكان قد كشف تقرير للمجلس القومى للمرأة عن أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إيماناً من الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، إضافة إلى أن المرأة نالت الكثير من الامتيازات وحقوقها خلال السنوات الماضية منها تمثيلها فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

بجانب التوسّع فى البرامج التدريبية بالمجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة فى توطين الصناعة الحديثة، وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل، وغيرها من الحقوق، وتنتظر المزيد من تحقيق أهدافها من خلال الحوار الوطنى.