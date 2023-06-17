علاء عصام: ملف المحليات سيحظى باهتمام كبير في الحوار الوطني

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إنّه يتم العمل على أن يأخذ ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية الاهتمام، موضحًا: «إدارة الحوار الوطني وفرت جلسة أخرى لمناقشة هذا القانون، وهو الموضوع الوحيد الذي سيناقش في جلسة ثانية».

وأضاف عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «في الجلسة الماضية تطرقنا إلى النظام الانتخابي، هناك أحزاب تمسكت بالقائمة المغلقة المطلقة، وأحزاب أخرى تمسكت بنظام الفردي، وهناك أحزاب تمسكت بنظام القائمة النسبية، وكل هذه الأمور وجهات نظر لأحزاب مختلفة نحترمها».

وتابع مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: «سيتم تنظيم ورشة عمل حول النظم الانتخابية دون مخالفة الدستور، وهناك مشكلة، حيث يقول خبراء دستوريون إن نظام القائمة النسبية صعب أن يتحقق في انتخابات المحلية لأن هناك 25% شباب و25 للمرأة و50% للعمال والفلاحين، ولكن سيتم صياغة اقتراح او اقتراحين قابلين للتنفيذ»، موضحًا أن مهمة الحوار الوطني لا تتمثل في سن القوانين، ولكن صياغة رؤى قابلة للتطبيق.