«مواني البحر الأحمر» توقع عقد بناء وتدشين 4 قاطرات بحرية ولنشين

وقعت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، عقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية، ولنشين إرشاد ألومنيوم بحري من تصنيع شركة ترسانة الإسكندرية، وذلك بمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية، بحضور اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، واللواء بحري أشرف عباس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وذلك في إطار جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة الوحدات التي تستخدم لأعمال القطر والإرشاد.

مواصفات القاطرات البحرية

وستكون مواصفات القاطرات البحرية «نظام تراكتورز» بقوة شد 70 : 75 طنا، طول 35-37 مترا، عرض 12: 13 مترا، غاطس 6.5 متر وسرعة 12 عقدة، الوقود لا يقل عن 80-90 طنا تقريبا، ومياه الشرب لا تقل عن 15 طن تقريبا، ومواصفات لنشات الإرشاد البحري بوزن 30 طنا، طول 17-18 مترا، عرض 5 : 5.5 متر، غاطس 1.5 متر، وسرعة 20 عقدة، حجم خزانات الوقود 3 أمتارمكعبة مقسمة إلى 2 تانك، حمولة الأفراد الكلية 7 أفراد.

سيجري بناء القاطرات البحرية واللنشات وفقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال تصميم القاطرات البحرية المتطورة لاستخدامها بأعمال القطر والإرشاد للسفن العملاقة التي تحتاج لقاطرات بمواصفات خاصة، والتدفيع والمصاحبة والمساعدة في عمل المناورة والتوجيه والفرملة للسفن القادمة والمغادرة، والعمل كوحدة إطفاء حريق بإمكانات متطورة مع الثبات في المكان، وتستخدم كوحدة بحرية في الطوارئ، وتتميز القاطرات بكفاءة عالية في السرعات العالية والبحر العالي، كما تتلاءم مع ظروف التشغيل وفقا للظروف المناخية المختلفة .

رفع كفاءة الوحدات البحرية

جدير بالذكر أن مواني البحر الأحمر تعمل دوما على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الأجيال الجديدة من السفن العاملة بأعالي البحار، كما يجري تدريب الأطقم العاملة على القاطرات والوحدات البحرية بصفة دورية ورفع كفاءة الأفراد للقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأجيال المتطورة من الوحدات البحرية.