مصرع سيدة صدمها قطار في بني سويف

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار بمزلقان الشناوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

مصرع سيدة في حادث قطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص صدمه قطار قرب مزلقان الشناوية بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

التصريح بدفن السيدة

وانتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المتوفية تدعى «ماجدة. ن .هـ»، 68 عاما، مقيمة في محافظة الجيزة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفية إلى ذويها لدفنها، فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.